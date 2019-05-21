  • الثلاثاء ١٦ رمضان ١٤٤٠
  • الثلاثاء , مايو 21, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 253585 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 09:15 الاقسام: محليات  
قائد عسكري بريطاني: أنصار التوترات مع ايران حمقى

قائد عسكري بريطاني: أنصار التوترات مع ايران حمقى

اعتبر قائد القوات البحرية البريطانية السابق، مناصري التوترات مع ايران بانهم 'حمقى ويسيرون في طريق خاطئ ولايعرفون شيئا عن الحرب'.

'آلن وليام جون فست' الذي كان قائدا للقوات البحرية البريطانية خلال الاعوام من 2002 الى 2006 قال اليوم الاثنين في حوار مع صحفة 'ديلي استار' : باعتقادي ان ترامب لايسعى للمواجهة ولكن هناك تيارات في 'اسرائيل' والسعودية وامريكا تعتقد بان الحرب امر صحيح؛ مبينا ان 'جون بولتون' منهم.

واضاف : هؤلاء يعتقدون بأن القضاء على القوات المسلحة الايرانية سيغيير النظام ولكن المشكلة تمكن بأنهم مخطئون لان الهجوم على ايران بحاجة الى مليون جندي؛ على حد تعبيره.

و وصف هذا القائد العسكري البريطاني، ارسال امريكا لحاملة الطائرات الى الخليج الفارسي بأنه مناورة استعراضية.

واضاف : ان الحمقى الذين يحثون على الحرب ضد ايران لايعرفون شيئا عن الحرب وفي حال وقوعها فأن حركة ناقلات النفط من خلال مضيق هرمز ستواجه التهديد مما يلحق اضرارا  بالاقتصاد العالمي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-فارس
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/5888 sec