اعتبر قائد القوات البحرية البريطانية السابق، مناصري التوترات مع ايران بانهم 'حمقى ويسيرون في طريق خاطئ ولايعرفون شيئا عن الحرب'.

'آلن وليام جون فست' الذي كان قائدا للقوات البحرية البريطانية خلال الاعوام من 2002 الى 2006 قال اليوم الاثنين في حوار مع صحفة 'ديلي استار' : باعتقادي ان ترامب لايسعى للمواجهة ولكن هناك تيارات في 'اسرائيل' والسعودية وامريكا تعتقد بان الحرب امر صحيح؛ مبينا ان 'جون بولتون' منهم.

واضاف : هؤلاء يعتقدون بأن القضاء على القوات المسلحة الايرانية سيغيير النظام ولكن المشكلة تمكن بأنهم مخطئون لان الهجوم على ايران بحاجة الى مليون جندي؛ على حد تعبيره.

و وصف هذا القائد العسكري البريطاني، ارسال امريكا لحاملة الطائرات الى الخليج الفارسي بأنه مناورة استعراضية.

واضاف : ان الحمقى الذين يحثون على الحرب ضد ايران لايعرفون شيئا عن الحرب وفي حال وقوعها فأن حركة ناقلات النفط من خلال مضيق هرمز ستواجه التهديد مما يلحق اضرارا بالاقتصاد العالمي.