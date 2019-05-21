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رقم الخبر: 253583 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 08:58 الاقسام: عربيات  
حزب الله يحمل أميركا واسرائيل مسؤولية التصعيد والتوتر في المنطقة

حزب الله يحمل أميركا واسرائيل مسؤولية التصعيد والتوتر في المنطقة

حمّل نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلا من اميركا واسرائيل المسؤولية عن حال التصعيد والتوتر في المنطقة.

واستعرض نائب الامين العام لحزب الله خلال استقباله الممثل الشخصي للأمين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش، الأوضاع والتطورات على الصعيدين المحلي والاقليمي.

وحمّل الشيخ نعيم قاسم كلا من الولايات المتحدة واسرائيل المسؤولية عن حال التصعيد والتوتر في المنطقة، وقال: "إن اللغة المستخدمة من قبل هذه الجبهة هي لغة التهديد والحرب، ومن شأن ذلك أن يدفع بالأمور إلى حافة المواجهة".

ودان الشيخ قاسم "الخطة الاميركية ـ الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى بصفقة القرن", مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني ومعه كل المؤمنين بقضيته المقدسة لن يسكتوا وسيقفون بمواجهة هذه المؤامرة بكل ما اوتوا من قوة".

من جهة أخرى، أكد الشيخ قاسم أن "حزب الله يعمل مع كل الأفرقاء اللبنانيين من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتوازن المالي والتعافي الاقتصادي"، وقال: إن قوة حزب الله وجاهزيته ليستا سوى من أجل حماية لبنان وأراضيه وثرواته، وإن الجميع يشهد على الدور الذي لعبه حزب الله في تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي من جهة، ومن الارهاب التكفيري من جهة اخرى، وذلك في إطار وحدة الجيش والشعب والمقاومة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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