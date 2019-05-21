اعتبر قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علي الخامنئي حركة وتقدم تیار شعر الثورة بأنه یبعث على الامل، مؤكدا ضرورة الحفاظ على أصالة اللغة الفارسیة.

وخلال استقباله مساء الاثنین حشدا من الشعراء واساتدذة اللغة والادب الفارسي، قال سماحته: بطبیعة الحال هنالك تیارات اخري ایضا الا ان تیار شعر الثورة قد حقق تقدما باهرا جدا من حیث المضمون والابداع وصقل الالفاظ.

واضاف، ان الشعر یحظي بجمالیة خاصة تجعلها وسیلة اعلام مؤثرة ومسؤولة حیث ینبغی وضع هذا الالتزام فی خدمة تیار التنویر والتوجیه.

واعتبر من الخطا تصنیف الشعر الي 'شعر فنی' و'شعر ملتزم' واضاف، ان شعر عظماء وقمم الشعر الفارسی من امثال حافظ وسعدی وفردوسی ومولوی زاخرة بالاخلاق والتعلیم والالتزام والحكمة والعرفان والقیم المعنویة والاسلام الاصیل لذا فان فصل الجانب الفنی والجمالی للشعر عن جانبه الرسالی والملتزم یعد مغالطة واضحة وناجمة عن الغفلة او قلة العلم.

واعتبر توظیف الشعر فی خدمة المعارف التوحیدیة وفضائل اهل البیت علیهم السلام واحداث البلاد المهمة ومختلف قضایا العالم الاسلامی بانه من شانه الارتقاء بالشعر، داعیا الشعراء لرسم الجمالیات السلوكیة للشعب مثل الملحمة الرائعة فی مساعدة المنكوبین بالسیول لانه سیحول الشعر الي رایة لهویة الشعب.

واكد سماحته ان من الضروری جدا الحفاظ علي هویة الشعب لانه ان اضاع ای شعب هویته فانه سیزول ویندثر فی قبضة الاجانب.

وفی جانب اخر من حدیثه اعرب قائد الثورة الاسلامیة عن قلقه علي اللغة الفارسیة، مؤكدا ضرورة الحفاظ علي هذه اللغة ومنعها من التآكل.

وفی اللقاء قرأ 19 من الشعراء الشباب والمخضرمین ابیاتا شعریة لهم بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامیة.