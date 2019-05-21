صرح النائب الأول لرئيس الجمهورية، إسحاق جهانغيري، ان ترامب أظهر عبر تهديده بأنه في قمة الجهل بتاريخ إيران وحضارتها؛ مشيراً بذلك الى التغريدة الأخيرة للرئيس الأميركي حول إيران.

وفي مراسم تدشين المتحف الوطني للرياضة بمقر اللجنة الوطنية للألعاب الأولمبية، أضاف جهانغيري اليوم الإثنين: ان على الساسة الأميركيين أن يقوموا بمراجعة تاريخ إيران ليعرفوا مكانتها في العالم على مدى التاريخ؛ مضيفاً: انه 'ليس من مصلحتهم أن يتورطوا في حرب معنا'.

وقال جهانغيري: إننا نمر اليوم في ظروف خاصة وان الأميركيين منذ ثلاث سنوات ولحد الآن، أخذوا يفرضون الكثير من الضغوط على الشعب الإيراني وانهم يعملون على توسيع نطاق هذه الضغوط يوماً بعد يوم، وأخذوا يوحون بالكثير من إجراءاتهم وكأنما هي إجراءات خاصة بما فيها دخول أسطول "أبراهام لينكولن" الى الخليج الفارسي.

وتابع النائب الأول لرئيس الجمهورية: ان الأميركيين يتحدثون عن خطتهم لمنع صادرات النفط الإيراني وكأنه من المقرر وقوع حدث خاص، في حين أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية مراراً أنه لن تكون هناك حرب، وأن الأميركيين ليس في مصلحتهم التورط في حرب جديدة.

وفيما أشار الى التصريحات المزدوجة للساسة الأميركيين بالنسبة لإيران، صرح النائب الأول لرئيس الجمهورية ان ترامب قال بنفسه "إننا نهدف من وراء هذه التصريحات المزدوجة للتغطية على مخططاتنا بالنسبة لإيران".

وفي جانب آخر من تصريحاته، لفت جهانغيري الى المحاولات الأميركية لبث اليأس في نفوس أبناء الشعب الإيراني بالنسبة لمستقبلهم؛ مؤكداً على الواجب الملقي على عاتق النخب وكافة الشخصيات المرموقة في البلاد، في تعزيز روح الأمل لدى أبناء الشعب بالنسبة لمستقبلهم.