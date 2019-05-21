وافاد كمالوندي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين نقلا عن مدير منشات نطنز لتخصيب اليورانيوم انه وعقب القرار الاخير للمجلس الاعلى للامن القومي فان انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة ٣.٦٧ قد بلغ نحو اربعة اضعاف.

وتابع كمالوندي ان هذه القضية لاتعني زيادة مستوى التخصيب او زيادة عدد اجهزة الطرد المركزي او تغيير نوع اجهزة الطرد المركزي بل تم رفع طاقة الانتاج اليوانيوم المخصب بنسبة ٣.٦٧ بالمئة الى نحو اربعة اضعاف من تغيير الوضع الراهن وقد تم ابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذه القضية.

كما اكد كمالوندي في المؤتمرالصحفي ان بلوغ ايران مستوى 190 الف سو(وحدة الفرز "swu") امر سهل للغاية وهي في متناول اليد.

واوضح ان بلوغ طاقة التخصيب اربعة اضعاف اليوم هو رسالة الى الطرف الاخر وان هذه الطاقة قابلة للزيادة بنفس الحجم من اجهزة الطرد المركزي .

وافاد كمالوندي انه قد يقول البعض انه كان من الضرورة اتخاذ هذه الخطوة اسرع ولكننا اجراءنا كان بدواعي حسن النوايا وضبط النفس الاستراتيجي ومن هنا ليس لاحد ان يعيب على ايران عالميا .

وتابع ان الجمهورية الاسلامية الايرانية صبرت بما فيه الكفاية وان الخطوة التي اتخذتها كانت بالاستناد الى حقوقها كما ان هذه الخطوة تاتي في اطار الاتفاق النووي وتعد فرصة للاطراف الاخرى لتعيد الاتفاق النووي الى مكانتها عبر تغيير سياساتها .

واكد كمالوندي ان ايران لاتعتزم الخروج من الاتفاق النووي ونقضه ، وهي ستواصل العمل في اطار الاتفاق النووي وان اجراءاتها اللاحقة ايضا ستكون في اطار الاتفاق النووي.