قال مساعد وزير الجهاد الزراعي: ان ايران في ضوء إنتاجها السنوي البالغ 90 ألف طن من العسل تعتبر ثالث أكبر دولة منتجة للعسل على الصعيد العالمي؛ مضيفاً: يمكن اعتبار هذه الصناعة نموذجاً من مشروع الاقتصاد المقاوم بسبب عوائدها الضخمة.

وخلال مراسم 'اليوم العالمي للنحل' التي أقيمت اليوم الاثنين في مقر وزارة الجهاد الزراعي بطهران، لفت مرتضى رضائي الى أن قيمة انتاج 90 ألف طن سنوياً من العسل تبلغ ثلاثة آلاف مليار تومان (الدولار يساوي 4200 تومان بسعر الصرف الرسمي).

وتابع: وفقاً لآخر الإحصاءات خلال العام الماضي، فانه يتم تخزين 8 ملايين و434 ألف خلية نحل في 85 ألف و336 منحلة على صعيد البلاد؛ مردفاً: ان هذه الصناعة وفّرت فرص عمل لـ138 ألف شخصا في ايران.

وأوضح مساعد وزير الزراعة ان مناحل العسل في ايران تنتج سنوياً 460 طناً من الشمع، و122 طناً من حبوب اللقاح، و3 آلاف و400 طن من الهلام الملكي (غذاء ملكات النحل)، فيما يصل سعر الكيلو الواحد من الهلام الملكي الخام الى 355 دولارا.

وأعلن رضائي عن قيمة الاستثمار في هذه الصناعة خلال العام 2017 بأنها بلغت حوالي 6 آلاف مليار تومان؛ مبيناً ان حجم الصادرات الايرانية من العسل يبلغ ألف و759 طن سنوياً.