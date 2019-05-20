وقال سيلاوي، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين، إنه بعد إصلاح طريق بستان - جذابه الذي تضرر جراء السيول والفيضانات الاخيرة التي غمرت المنطقة استأنف هذا المنفذ الحدودي نشاطاته في تقديم الخدمات للمسافرين ورجال الاعمال.

واضاف: إن 40 شاحنة تحمل سلعا مصدرة من محافظة خوزستان /جنوب غرب/ اجتازت منفذ جذابه الحدودي باتجاه العراق وفي المقابل دخلت 40 شاحنة تحمل سلعا مستوردة من العراق الى الاراضي الايرانية.

ويشار الى منفذ جذابه الحدودي الواقع في غرب محافظة خوزستان قد بدأ نشاطاته منذ عام 2009 لاجتياز الزائرين وكذلك لنقل شحنات السلع والبضائع وتقديم الخدمات لرجال الاعمال في كلا البلدين.