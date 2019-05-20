  • الإثنين ١٥ رمضان ١٤٤٠
  • الإثنين , مايو 20, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 253569 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 19:37 الاقسام: عربيات  
في خطاب إلى غوتيريش.. مجموعة أبناء ليبيا تبدي إنزعاجها من البعثة الأممية
قيادي: البحرية تراقب نحو 1950 كيلومترا من السواحل الليبية

في خطاب إلى غوتيريش.. مجموعة أبناء ليبيا تبدي إنزعاجها من البعثة الأممية

*ظهور علني لأحد مرتكبي" مجزرة غرغور" في ميناء طرابلس

أفاد العميد خالد المحجوب آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، بأنَّ القوات البحرية تتابع بدقة أية خروقات قد تحدث.

وتابع المحجوب، أن الدور الذي تقوم به القوات البحرية لا يرتبط بأية وقائع بعينها، وإنما تقوم بالدور المنوط بها، خاصة بعد التحديثات التي أجريت على القطاع خلال السنوات الماضية.

وشدد المحجوب على أن البحرية تراقب نحو 1950 كيلو مترا، من السواحل الليبية، وأنها تتعامل مع أية أهداف معادية أو غير شرعية وفق القانون والمواقف التي تفرضها آلية التعامل.

من جانب آخر وجهت مجموعة أبناء ليبيا خطابا مفتوحا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعربت فيه عن خيبة أمل الليبيين، ما وصفوه بالدور السلبي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وأثره المباشر في استدامة الفوضى الأمنية والمؤسساتية.

إلى ذلك شهدت طرابلس يوم الجمعة 15 نوفمبر 2013 "مجزرة غرغور" المروعة، والتي أدت إلى مقتل متظاهرين وصل عددهم إلى 47 ضحية وإصابة 518 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم شيوخ ونساء.

واليوم، وبعد مرور نحو ستة سنوات من تلك الجريمة، مازالت الأيادي التي تلطخت بدماء المتظاهرين المطالبين آنذاك بإخلاء العاصمة طرابلس من جميع التشكيلات المسلحة بعيدةً عن يد العدالة التي اغتالتها، حيث وفي مشهد يعزز الغياب الكلي للتحقيق في المجزرة أظهرت صورة متداولة على الانترنت ظهور شخص يشتبه في أنه أحد سفاحي تلك المجزرة.

ويشتبه في أن الشخص الظاهر في الصورة هو، “عبدالمجيد الضراط” المتهم الأبرز في المجزرة، حيث أبرزت الصورة مدى التقارب الشديد بين الصورة الحديثة والصورة القديمة للضراط.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: طرابلس ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0651 sec