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رقم الخبر: 253567 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 19:35 الاقسام: عربيات  
تونس.. إحباط مخطط إرهابي والكشف عن مخزن للمتفجرات

تونس.. إحباط مخطط إرهابي والكشف عن مخزن للمتفجرات

أفادت وكالات أنباء تونسية أن الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي كشف بعض المعطيات والتفاصيل حول عملية الكشف عن مخزن للمتفجرات في القصرين وإحباط مخطط إرهابي كان سيُنفذ في شهر رمضان.

وأوضح السليطي أن المخطط الإرهابي كان سيستهدف مدرعات عسكرية ومقرات أمنية، مشيرا إلى أن العملية الأمنية الإستباقية كانت محل بحث قضائي منذ فترة زمينة حسب تصريحه الأحد.

وأضاف سفيان السليطي أن العملية من أخطر العمليات الأمنية، حيث تمكنت الوحدات الأمنية بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من إحباط عملية إرهابية خطيرة وخطيرة جدا، مبينا أن عناصر ما يسمى كتيبة عقبة بن نافع كانوا يخططون لتنفيذ المخطط الإرهابي.

 

 

 
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مصدر الخبر: تونس ـ وكالات
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