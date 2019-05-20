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رقم الخبر: 253561 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 18:06 الاقسام: محليات  
ایران في المرتبة الثالثة عالمياً بانتاج العسل

ایران في المرتبة الثالثة عالمياً بانتاج العسل

حازت الجمهورية الاسلامية الايرانية المرتبة الثالثة عالميا في انتاج العسل وفق ما أفاد مساعد وزير الجهاد الزراعي مرتضى رضائي.

وقال رضائي، في كلمته بمهرجان اليوم العالمي للنحل بمقر وزارة الجهاد الزراعي، إن الطاقة الانتاجية للعسل في ايران تبلغ 90 الف طن سنويا بقيمة 30 تريليون ريال.
واضاف: إن إجمالي صادرات ايران من العسل تبلغ الف طن سنوياً.
وتابع: إن النحلة تقدم منتجات أخرى غير العسل ذات قيمة كبيرة لكنها بحاجة الى جهود للدخول في الأسواق العالمية.
ونوه الى إن كل خلية يمكن أن تنتج غذاء ملكيًا بقيمة 355 دولارًا ، موضحاً: إن أسعار منتجات النحل أكثر قيمة من الزعفران ، وفي حال انتاج مستحضرات تجميلية وعلاجية فستتضاعف قيمتها الى مئات المرات.
ولفت الى وجود أكثر من 8 ملايين خلية و 85 الف منحل في البلاد وينشط في هذا المجال 138 الف شخص في انتاج العسل في ايران.

 

 
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