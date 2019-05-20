وقال رضائي، في كلمته بمهرجان اليوم العالمي للنحل بمقر وزارة الجهاد الزراعي، إن الطاقة الانتاجية للعسل في ايران تبلغ 90 الف طن سنويا بقيمة 30 تريليون ريال.
واضاف: إن إجمالي صادرات ايران من العسل تبلغ الف طن سنوياً.
وتابع: إن النحلة تقدم منتجات أخرى غير العسل ذات قيمة كبيرة لكنها بحاجة الى جهود للدخول في الأسواق العالمية.
ونوه الى إن كل خلية يمكن أن تنتج غذاء ملكيًا بقيمة 355 دولارًا ، موضحاً: إن أسعار منتجات النحل أكثر قيمة من الزعفران ، وفي حال انتاج مستحضرات تجميلية وعلاجية فستتضاعف قيمتها الى مئات المرات.
ولفت الى وجود أكثر من 8 ملايين خلية و 85 الف منحل في البلاد وينشط في هذا المجال 138 الف شخص في انتاج العسل في ايران.