وقال رضائي، في كلمته بمهرجان اليوم العالمي للنحل بمقر وزارة الجهاد الزراعي، إن الطاقة الانتاجية للعسل في ايران تبلغ 90 الف طن سنويا بقيمة 30 تريليون ريال.

واضاف: إن إجمالي صادرات ايران من العسل تبلغ الف طن سنوياً.

وتابع: إن النحلة تقدم منتجات أخرى غير العسل ذات قيمة كبيرة لكنها بحاجة الى جهود للدخول في الأسواق العالمية.

ونوه الى إن كل خلية يمكن أن تنتج غذاء ملكيًا بقيمة 355 دولارًا ، موضحاً: إن أسعار منتجات النحل أكثر قيمة من الزعفران ، وفي حال انتاج مستحضرات تجميلية وعلاجية فستتضاعف قيمتها الى مئات المرات.

ولفت الى وجود أكثر من 8 ملايين خلية و 85 الف منحل في البلاد وينشط في هذا المجال 138 الف شخص في انتاج العسل في ايران.



