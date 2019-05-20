أعلن رئيس جامعة "الشهيد بهشتي" للعلوم الطبية محمد آقاجاني عن إجراء 8 آلاف عملية ناجحة لزراعة الأعضاء لافتاً إلى أن 30 ألف شخص آخر أدرجت أسماؤهم على قائمة الانتظار لزراعة الأعضاء.



وقال آقاجاني اليوم الاثنين خلال كلمته في مراسم اليوم الوطني للتبرع بأعضاء الجسم إن جامعة" الشهيد بهشتي" تعتبر من الجامعات الرائدة في مجال زراعة الأعضاء.

وأكد ضرورة بث ثقافة التبرع بالأعضاء لدى المواطنين نظراً للعدد المتنامي للمحتاجين إليه.

وأضاف، أن الحكومة جعلت عدداً كبيراً من المحتاجين لزراعة الأعضاء ضمن المشمولين بالتأمين الصحي.





