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رقم الخبر: 253559 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 18:03 الاقسام: محليات  
بعثة القراء الايرانيين تصل الى دمشق

بعثة القراء الايرانيين تصل الى دمشق

وصلت الى دمشق اليوم الاثنين بعثة القراء الايرانيين الموسومة بـ "شوق التلاوة" لاقامة أمسيات قرآنية في مختلف المدن السورية.


وتتكون البعثة من قراء وحافظي القرآن الكريم من محافظات خراسان الرضوية /شمال شرق/ والمركزية /وسط/ وقزوين /غرب/، حيث ستقوم البعثة باجراء برامج قرآنية في مختلف المحافل السورية، ومن بينها في مرقد السيدة زينب (س) في دمشق.
وتم انتخاب هؤلاء الافراد لهذه الرحلة خلال مسابقات "شوق التلاوة" التي اجريت في مختلف انحاء ايران.
يذكر ان بعثة "شوق التلاوة" هي واحدة من برامج المشروع الوطني للتلاوة الذي بدأ نشاطاته في العام 2012 بهدف اكتشاف وصقل المواهب في تلاوة القرآن الكريم، حيث أصبح اليوم العديد من الشباب من القراء المتميزين بمساعدة هذا المشروع.


 

 
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