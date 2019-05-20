

وتتكون البعثة من قراء وحافظي القرآن الكريم من محافظات خراسان الرضوية /شمال شرق/ والمركزية /وسط/ وقزوين /غرب/، حيث ستقوم البعثة باجراء برامج قرآنية في مختلف المحافل السورية، ومن بينها في مرقد السيدة زينب (س) في دمشق.

وتم انتخاب هؤلاء الافراد لهذه الرحلة خلال مسابقات "شوق التلاوة" التي اجريت في مختلف انحاء ايران.

يذكر ان بعثة "شوق التلاوة" هي واحدة من برامج المشروع الوطني للتلاوة الذي بدأ نشاطاته في العام 2012 بهدف اكتشاف وصقل المواهب في تلاوة القرآن الكريم، حيث أصبح اليوم العديد من الشباب من القراء المتميزين بمساعدة هذا المشروع.





