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رقم الخبر: 253558 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 18:02 الاقسام: محليات  
ارتفاع رسوم الاتصالات الهاتفية الموجهة من ايران الى الخارج بنسبة ضعفين ونصف

ارتفاع رسوم الاتصالات الهاتفية الموجهة من ايران الى الخارج بنسبة ضعفين ونصف

أعلن مساعد وزير الاتصالات حميد فتاحي عن ارتفاع اسعار الاتصالات الهاتفية الموجهة من ايران الى خارج البلاد بنسبة 2 حتى 2،5 اضعاف.


وأوضح المدير العالم لشركة اتصالات البنى التحتية حميد فتاحي لمراسل وكالة مهر للانباء، أن سعر الاتصالات الهاتفية من الداخل الى خارج البلاد يعتمد على سعر العملة الاجنبية، إذ يتوجب على ايران أن تدفع مقابل كل اتصال هاتفي رسوما محددة بالعملة الاجنبية الى خطوط الاتصالات الدولية، ومن هذا المنطلق من الطبيعي ان يزداد سعر الاتصالات الهاتفية عند ازدياد سعر العملة.
وأضاف: وفقا للتقديرات سيرتفع سعر الاتصالات الهاتفية من ايران الى مختلف البلدان وفي مختلف المستويات، بنسبة 2 أو 2،5 اضعاف، كما اشار الى عدم تخصيص العملة بالسعر الحكومي لشركة اتصالات البنى التحتية، ما يجعل هذه الشركة تضطر بأن تعين رسومها بناء على سعر السوق الحرة للعملة.


 

 
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