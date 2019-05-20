

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مستشار القائد العام للجيش الايراني في شؤون الدفاع الجوي العميد فرزاد اسماعيلي أجرى زيارة لجزيرة خارك الواقعة في مياه ايران الجنوبية حيث تفقد المواقع الدفاعية والصاروخية في هذه الجزيرة.

وضمن الاستطلاع على الأوضاع الميدانية للدفاع الجوي، اثنى بدرجة الاستعداد والتأهب لدى القوات، كما قام بتوجيه التوصيات اللازمة من أجل استمرار وتعزيز الاستعداد العسكري لدى هذه القوات.





