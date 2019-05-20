|رقم الخبر: 253557
|تاريخ النشر: أيار 20, 2019
|الوقت: 18:01
|الاقسام: محليات
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العميد اسماعيلي يتفقد مواقع الدفاع الصاروخي بمياه ايران الجنوبية
تفقد مستشار القائد العام للجيش الايراني في شؤون الدفاع الجوي المواقع الدفاعية والصاروخية في جزيرة خارك الواقعة في المياه الجنوبية لايران.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مستشار القائد العام للجيش الايراني في شؤون الدفاع الجوي العميد فرزاد اسماعيلي أجرى زيارة لجزيرة خارك الواقعة في مياه ايران الجنوبية حيث تفقد المواقع الدفاعية والصاروخية في هذه الجزيرة.
وضمن الاستطلاع على الأوضاع الميدانية للدفاع الجوي، اثنى بدرجة الاستعداد والتأهب لدى القوات، كما قام بتوجيه التوصيات اللازمة من أجل استمرار وتعزيز الاستعداد العسكري لدى هذه القوات.
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