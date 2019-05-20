

واوضح دهقاني في تصريح له اليوم الاثنين، ان تقرير لايدن الجديد حول الجامعات الاكثر تفوقا في العالم، يشير الي نمو عدد الجامعات الايرانية الرائدة عالميا من 23 جامعة في 2018 الي 26 جامعة في عام 2019.

وبحسب رئيس مركز ISC العلمي، يتخذ مركز لايدن بعين الاعتبار 4 معايير اساسية في مجال اختيار الجامعات المتفوقة وهي : مستوي الاستشهاد العلمي، والتعاون العلمي، وامكانية التوصل بحرية الي الاصدارات العلمية، والتنوع بين الجنسين في الجامعات.

ولفت دهقاني الي ان ايران وعلي غرار الاعوام السابقة احرزت المركز الاول بين الدول الاسلامية من حيث اجمالي الجامعات المتوفقة عالميا.

واضاف، كما حققت الجمهورية الاسلامية اعلي نسبة من التقدم في مجال زيادة الجامعات الرائدة عالميا مقارنة بعدد من بلدان المنطقة بما فيها تركيا (20 جامعة) وماليزيا (5 جامعات) ومصر (5 جامعات) والسعودية (4 جامعات) وباكستان (جامعتان) وتونس (جامعتان) ولبنان (جامعة واحدة) وقطر (جامعة واحدة).





