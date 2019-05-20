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رقم الخبر: 253551 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 17:57 الاقسام: محليات  
زيادة التوترات في الشرق الاوسط لايصب بمصلحة امريكا

زيادة التوترات في الشرق الاوسط لايصب بمصلحة امريكا

أشار رئيس اكاديمية البحوث الجيوبولتيكية الروسية ' كنستانتين سيفكوف' الي توجه حاملة الطائرات الامريكية الي مياه الخليج الفارسي قائلا ان امريكا تعرف جيدا ان زيادة التوترات في الشرق الاوسط و الخليج الفارسي لايصب بمصلحتها.


واضاف سيفكوف اليوم الاثنين في حوار مع ارنا ان ترامب يعرف جيدا المخاطر المخيفة للتوترات وان المسؤولين في واشنطن يعرفون جيدا ان الاعمال التخريبية ضد حاملات النفط قامت بها جهات تهدف إلي تصعيد التوتر بين ايران وامريكا.
وبين ان الاجراءات الايرانية لطالما كانت مدروسة ودقيقة وقال من غير الممكن ان تكون ايران ضالعة في هذه الاعمال التخريبية وان عدم مفاوضة ايران لواشنطن هو بسبب نقض الاخيرة التعهدات والمواثيق الدولية.
واشار الي خروج امريكا من الاتفاق النووي وقال ان هذا الاجراء الامريكي تم بعد اصدار مجلس الامن الدولي القرار 2231 في دعم الاتفاق النووي.
واضاف الخبير الروسي، في ظل الظروف الحالية علي ايران وامريكا تخفيض التوتر لان الاوضاع الحالية ليست بمصلحتهما مبينا ان بعض الدول تسعي إلي زيادة التوتر مؤكدا علي طهران وواشنطن الحذر كي لاتصب هذه الدول الزيت علي النار.
وصرح ان روسيا تبذل مابوسعها لتقليل التوترات بين ايران وامريكا مؤكدا علي ضرورة التفاوض لحل الخلافات بينهما.

 

 
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