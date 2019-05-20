أعلنت قطر، أنها لم تتلق دعوة لحضور القمتين الخليجية والعربية الطارئتين اللتين من المقرر أن تعقدا في مكة المكرمة في 30 مايو/ أيار الجاري بمبادرة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

ونقل مدير مكتب الإعلام في الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، الاثنين، عن وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، قوله: "قطر لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيين ولم تتلق دعوة لحضور المؤتمرين".

​ودعا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، لعقد اجتماع طارئ لقادة الخليج الفارسي والعرب في 30 مايو/ أيار.

وقالت وزارة الخارجية السعودية على موقع "تويتر" إن ملك السعودية دعا للاجتماع لمناقشة الهجمات الأخيرة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأنه "حرصا من الملك سلمان على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والهجوم على محطتي ضخ للنفط بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، فإن الملك سلمان يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو 2019 لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".