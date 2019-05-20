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رقم الخبر: 253549 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 17:56 الاقسام: محليات  
تطور العلاقات الحدودية بين ايران و كل من باكستان وتركيا

تطور العلاقات الحدودية بين ايران و كل من باكستان وتركيا

قال قائد قوات حرس الحدود الايرانية العميد 'قاسم رضائي' ان العلاقات والتنسيق بين قوات حرس الحدود الايرانية مع كل من قوات حرس الحدود الباكستانية والتركية شهد نموا وتطورا ملحوظا .


وأضاف رضائي اليوم الاثنين خلال حفلة في محافظة ايلام (غرب) ان ايران بعد روسيا والصين فهي الثالثة عالميا من حيث عدد دول الجوار وبرغم حدودها التي يبلغ ثمانية الاف و 755 كيلومتر فهي تتمتع باستقرار امني جيد علي حدودها .
وبين قائد قوات حرس الحدود الايرانية ان ايران ولأعوام عديدة كانت تواجه مشاكل في حدودها مع باكستان لان الاخيرة كانت سيطرتها علي منطقة بلوجستان ضعيفة وبالتالي كان الكثير من الاشرار و الارهابيين يتسللون الي البلاد من هذه المنطقة.
وأشار إلي زيارة رئيس وزراء باكستان الي ايران وقال : هناك اجتماعات وتنسيق مستمر بين قوات الحدود في البلدين وان الظروف الامنية علي طرفي الحدود شهدت تحسنا ملحوظا وحاليا يسيطرالجيش الباكستاني علي الاوضاع في منطقة بلوجستان.
وفي اشارته الي الحدود المشتركة مع تركيا وقال العميد رضائي ان العلاقات الحدودية بين البلدين شهدت تطورا خلال العام الماضي وشهد تهريب الكحول والسلاح انخفاظا ملحوظا وان قوات حرس الحدود في البلدين لها اجتماعات تنسيقية مستمرة.


 

 
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