قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي 'علي نجفي خوشرودي' : ان اللجنة النيابية استعرضت في اجتماعها اليوم التقارير الخاصة بالوثائق الدفاعية والعسكرية والامنية الامريكية للعام 2019.



وفي تصريح له حول تفاصيل اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الاسلامي اليوم الاثنين، اوضح نجفي خوشرودي ان اعضاء اللجنة، ناقشوا التقارير حول الوثائق الدفاعية والعسكرية والامنية الامريكية للعام 2019.

ولفت، الي ان هذه التقارير اعدت من قبل احد مستشاري لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي.







