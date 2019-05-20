أفاد “مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون التعاون الدولي في مجال أمن المعلومات” أندريه كروتسكيخ أنه “بعد محادثات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمة آفاق لاستئناف الحوار بين موسكو وواشنطن حول عدد من الموضوعات بما في ذلك وأمن المعلومات”.



وقال كروتسكيخ الاثنين “هذا موضوع واقعي وعاجل للغاية ولا يمكننا ببساطة تجنب مناقشته”، وتابع “الآن بعد زيارة بومبيو والمحادثة مع الرئيس الروسي ووزير خارجيتنا كان الاستنتاج الرئيسي الذي تم التوصل إليه هو أن آفاق استئناف المفاوضات مع روسيا بشأن جميع القضايا المهمة وذات الأولوية تفتح الآن”، واضاف “إذا كان الأمر كذلك، إذا بالطبع، فموضوع أمن المعلومات مدرج أيضًا في جدول الأعمال بسبب طبيعته الإشكالية للجميع وعلى الصعيدين الثنائي والعالمي”.

ولف كروتسكيخ الى ان “هذا الموضوع، مثله مثل جميع المواضيع الخاصة، ستتم مناقشته في البداية على مستوى الخبراء، وعلى مستوى الإدارات، عندما يصل الأمر إلى ذلك”.



