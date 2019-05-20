قائد الثورة يستقبل حشداً من الطلبة الجامعيين بعد غد الأربعاء سيستقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حشداً من الطلبة الجامعيين بعد غد الأربعاء في حسينية "الإمام الخميني (رض)".