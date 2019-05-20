|رقم الخبر: 253539
|تاريخ النشر: أيار 20, 2019
|الوقت: 17:23
|الاقسام: محليات
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قائد الثورة يستقبل حشداً من الطلبة الجامعيين بعد غد الأربعاء
سيستقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حشداً من الطلبة الجامعيين بعد غد الأربعاء في حسينية "الإمام الخميني (رض)".
وسيطرح ممثلو الاتحادات والرابطات الجامعية المختلفة، خلال هذا اللقاء، وجهات نظرهم وهواجسهم حول مختلف الشؤون الجامعية.
ويأتي لقاء الطلبة الجامعيين مع قائد الثورة ضمن لقاءات مختلف الشرائح خلال شهر رمضان المبارك من كل عام.
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