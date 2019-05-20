وزير الخارجية العماني يصل طهران أعلنت وزارة الخارجية الايرانية عن وصول وزير الخارجية العماني 'يوسف بن علوي' عصر اليوم الاثنين الى طهران، ومباحثاته مع نظيره الايراني 'محمد جواد ظريف'.