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رقم الخبر: 253538 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 17:18 الاقسام: محليات  
وزير الخارجية العماني يصل طهران

وزير الخارجية العماني يصل طهران

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية عن وصول وزير الخارجية العماني 'يوسف بن علوي' عصر اليوم الاثنين الى طهران، ومباحثاته مع نظيره الايراني 'محمد جواد ظريف'.

وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية، ان وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي التقى بنظيره الايراني محمد جواد ظريف عقب وصوله الى العاصمة طهران، وبحث معه في القضايا الثنائية وأهم القضايا الاقلميية والدولية.

 

 
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