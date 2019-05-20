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رقم الخبر: 253535 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 17:12 الاقسام: اقتصاد  
إسترجاع 70% من عوائد تصدير البتروكيماويات الإيرانية

إسترجاع 70% من عوائد تصدير البتروكيماويات الإيرانية

أعلن أمين جمعية مقاولي البتروكيماويات عن إسترجاع نحو 70 بالمئة من العوائد الأجنبية المقومة بالعملة الأجنبية في الشهرين الماضيين، تحديداً فترة 21 مارس/ آذار - حتى 20 مايو/ أيار.

وأوضح أحمد مهدي أبهر، في تصريح لوكالة أنباء فارس الاثنين، ان العملات الأجنبية المسترجعة تم طرحها بمنظومة (نيما) الإلكترونية المعنية بسوق الصرف المحلي. وأشار الى أنه وبحسب تفويض حكومي، فان الـ30 بالمئة المتبقية من الصادرات تظل في خارج ايران بهدف شراء المعدات والآليات أو لتسديد ديون.

واعتبر أبهر بأن الشركات البتروكيماوية تمثل الذراع القوي للبلاد في ظل الحظر وتبقى مصدراً للعملة الصعبة، مشدداً على عجز العدو في إشارة إلى أميركا من حظر صادراتها.

 

 
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