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رقم الخبر: 253534 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 17:11 الاقسام: دوليات  
السويد تأمر باعتقال "مؤسس ويكيليكس" المسجون في بريطانيا

السويد تأمر باعتقال "مؤسس ويكيليكس" المسجون في بريطانيا

قالت ممثلة ادعاء سويدية إنها طلبت أمر اعتقال بحق مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، المسجون في بريطانيا لمدة 50 أسبوعا، بسبب انتهاك شروط إطلاق سراحه.

وأضافت إيفا ماري بيرسون:  "إذا قررت المحكمة السويدية احتجاز أسانج "للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، فسوف أصدر أمر اعتقال أوروبيا".

في 11 أبريل، اعتقلت الشرطة البريطانية أسانج، الذي طرد الشهر الماضي من سفارة الإكوادور، التي كان لاجئا لديها منذ عام 2012، ويقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 50 أسبوعا بسبب انتهاك شروط إطلاق سراحه بكفالة عام 2012، حيث لم يمثل أمام المحكمة.

كما يواجه أسانج أمر تسليم من جانب الولايات المتحدة بتهمة التآمر لاختراق كمبيوتر البنتاغون.

وقالت بيرسون، الاثنين، إن السلطات البريطانية ستقرر أي تعارض بين مذكرة التوقيف الأوروبية وطلب التسليم الأميركي بشأن أسانج.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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