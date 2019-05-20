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رقم الخبر: 253533 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 17:10 الاقسام: اقتصاد  
بناء محطة شمسية لتوليد الكهرباء جنوب غرب البلاد

بناء محطة شمسية لتوليد الكهرباء جنوب غرب البلاد

سيتم إنجاز مشروع بناء محطة شمسية كبيرة لتوليد الكهرباء في كجساران بمحافظة كهكيلوية وبويرأحمد بجنوب غرب ايران قريباً.

وقال حاكم كجساران علي خوانبايه، في تصريح أدلى به يوم الأحد: ان هذه المزرعة الشمسية ستبنى على أرض مساحتها 100 هكتار وستوفر 3500 فرصة عمل جديدة.

وفي سياق آخر، عدّ قضاء كجساران منطقة رائدة في البلاد على صعيد زراعة الأعشاب الطبية بفضل الطقس الجيد والتربة الخصبة. وقال المسؤول: إنه لتعزيز هذا النوع من النشاطات يتطلب التعاون مع المنظمة الفنية والمهنية لتدريب الكوادر المختصة. ونوه إلى الإسراع في تنفيذ مشروع تشييد مصنع للأسمدة إلى جانب إنشاء مناجم للفوسفات والكبريت.

 

 
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