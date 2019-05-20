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رقم الخبر: 253532 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 17:08 الاقسام: اقتصاد  
"التكسي النهري" يستأنف عمله بين إيران والعراق

"التكسي النهري" يستأنف عمله بين إيران والعراق

سيتم إستئناف العمل من جديد بالتكسي النهري للربط بين مدينة البصرة وميناء خرمشهر (جنوب غرب ايران)، بعد توقف دام عامين.

وحسب ما ذكرته وسائل محلية عراقية، الاثنين، فان الشركة العامة للنقل البحري في محافظة البصرة تستعد لإطلاق 8 مراكب بسعة 40 راكباً للزورق الواحد للربط بين إيران والبصرة برحلات سريعة لا تتجاوز الـ45 دقيقة.

ويعود التكسي النهري إلى العمل بين البلدين بعد توقف لنحو 24 شهراً على أن يربط بين كورنيش شط العرب في البصرة وميناء خرمشهر الإيراني.

 

 
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