وقّعت مؤسسة (إيدرو) للتنمية والتطوير الصناعي في ايران مع وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، مذكرة تفاهم بهدف توسيع نطاق التعاون الصناعي بين البلدين.

وبحسب ما أفادت به (إيدرو) يوم الأحد، فقد جرت مراسم توقيع وثيقة التعاون الصناعية بين ايران والتشيك من قبل مساعد وزير الصناعة رئيس الهيئة التنفيذية لشركة التنمية والتطوير الصناعي في ايران محمد باقر عالي، ومساعد وزير الصناعة والتجارة التشيكي إدوارد موريتسكي.

وبحسب التقرير، فقد أكد الجانبان الايراني والتشيكي خلال مراسم التوقيع، على ضرورة تعزيز دور القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين، وأن يتم على أساسها تشكيل فريق عمل صناعي مشترك برعاية مؤسسة (إيدرو) في ايران، وأيضاً تحت رعاية وزارة الصناعة التشيكية لدى هذا البلد.

كما اتفق مساعدا وزيري الصناعة الايراني والتشيكي، في ضوء مذكرة التعاون الموقعة، على توظيف أقصى حد من الطاقات المتوفرة لدى القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال صناعة السيارات والنقل السككي والتقنيات الحديثة وصناعات الطاقة.

وأكد الجانبان أيضاً على المسؤولين في ايران والتشيك بإتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم نشاطات القطاع الخاص في البلدين؛ فضلاً عن تشكيل شركات إستثمارية مشتركة بهدف تنمية الاستثمارات في مجال صيانة السفن وتطوير الصناعات ذات الصلة.

من جانبه، أكد مساعد وزير الصناعة والتجارة التشيكي، وأيضاً سفير هذا البلد في طهران ساوث بلاك جومبا، على حرص حكومة التشيك في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الثنائية عاجلاً.