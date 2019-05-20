حذر وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تهديد ايران قائلاً: "لا تهدد ايران أبداً!"

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، كتب ظريف: ان "دونالد ترامب بتحريض من فريق "ب" (بنيامين نتنياهو وجون بولتون وبن زايد وبن سلمان) يأمل بتحقيق شيء فشل في تحقيقه الاسكندر (المقدوني) وجنكيز (خان) وسائر الغاصبين.. الايرانيون بقوا منذ آلاف الأعوام فيما الغاصبون اندثروا كلهم".

وأضاف: ان "الارهاب الاقتصادي والتهديد بإبادة النسل لن يؤديا إلى إنهاء ايران.. لا تهدد أي ايراني إطلاقاً.. احترم؛ فهذا الأسلوب (الاحترام) يعطي ثماره"

يذكر أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب وفي سياق تبجحاته وتهديداته العنترية التي يطلقها بين الحين والآخر، توعد بأن يشكل بدء إيران قتالاً مع الولايات المتحدة نهاية للجمهورية الإسلامية، حسب وصفه.

وقال ترامب في تغريدة نشرها، مساء الأحد، على حسابه الرسمي في موقع (تويتر): "إذا أرادت إيران القتال، فسيمثل ذلك نهايتها رسمياً.. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى!".