وقال مدير دائرة شؤون المحافظات والاقاليم في الوزارة طالب الموسوي في تصريح صحفي، ان “ملعب كربلاء الأولمبي جاهز لمباراة نادي اهن الإيراني والنصر السعودي ضمن بطولة ابطال اسيا”.واوضح الموسوي، ان “هذه المباراة ستشكل حدثا تاريخيا، اذ سيكون العراق لأول مرة، أرضا لبلد غير العراق”، مبينا ان “المباراة ستكون مهمة وحاسمة من اجل صدارة المجموعة الاولى لذلك فان الملعب سيكون على اتم الجاهزية”.يذكر ان الفريقين ضمنا الاهل للدور المقبل من البطولة.