|رقم الخبر: 253527
|تاريخ النشر: أيار 20, 2019
|الوقت: 16:27
|الاقسام: رياضة
|
ضمن لقاء ذوب آهن الايراني والنصر السعودي
وزارة الرياضة العراقية تعلن عن جاهزية ملعب كربلاء الدولي لدوري أبطال آسيا
اعلنت وزارة الشباب والرياضة، الاثنين، جاهزية ملعب كربلاء الدولي لمباراة ذوب اهن الايراني والنصر السعودي بدوري ابطال اسيا.
وقال مدير دائرة شؤون المحافظات والاقاليم في الوزارة طالب الموسوي في تصريح صحفي، ان “ملعب كربلاء الأولمبي جاهز لمباراة نادي اهن الإيراني والنصر السعودي ضمن بطولة ابطال اسيا”.واوضح الموسوي، ان “هذه المباراة ستشكل حدثا تاريخيا، اذ سيكون العراق لأول مرة، أرضا لبلد غير العراق”، مبينا ان “المباراة ستكون مهمة وحاسمة من اجل صدارة المجموعة الاولى لذلك فان الملعب سيكون على اتم الجاهزية”.يذكر ان الفريقين ضمنا الاهل للدور المقبل من البطولة.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر