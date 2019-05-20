وقال جلال في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "نتمنى الوصول للدور القادم لكن للأسف لم نحقق الانطلاقة الجيدة التي كان ستساعدنا على حصد أكبر عدد من النقاط".

وأضاف: "خسرنا نقاطًا كثيرة في وقت كنا بحاجة إليها للتواجد في أحد المراكز المؤهلة للدور الثاني، لكن رغم ذلك سنعمل في مباراة اليوم على تحقيق فوز نودع من خلاله جمهورنا في دوري أبطال آسيا".

وأضاف: في الموسم الماضي تمكن الفريق من الوصول للدور النهائي من البطولة، لكن الظروف لم تخدمنا في النسخة الحالية بعد الانطلاقة السيئة، نتطلع للفوز وإيقاف سلسلة النتائج الإيجابية للسد في دوري أبطال آسيا ولكننا نعلم أن مهمتنا لن تكون سهلة".