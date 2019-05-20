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رقم الخبر: 253526 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 16:28 الاقسام: رياضة  
مدافع بيرسبوليس: قادرون على إيقاف انتصارات السد

مدافع بيرسبوليس: قادرون على إيقاف انتصارات السد

أكد حسيني جلال مدافع فريق بيرسبوليس الإيراني، قدرة فريقه على إيقاف انتصارات السد القطري في دوري الأبطال الآسيوي، وذلك خلال مباراة الفريقين اليوم بالجولة الأخيرة من الدور التمهيدي للبطولة القارية.

وقال جلال في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "نتمنى الوصول للدور القادم لكن للأسف لم نحقق الانطلاقة الجيدة التي كان ستساعدنا على حصد أكبر عدد من النقاط".
وأضاف: "خسرنا نقاطًا كثيرة في وقت كنا بحاجة إليها للتواجد في أحد المراكز المؤهلة للدور الثاني، لكن رغم ذلك سنعمل في مباراة اليوم على تحقيق فوز نودع من خلاله جمهورنا في دوري أبطال آسيا".
وأضاف: في الموسم الماضي تمكن الفريق من الوصول للدور النهائي من البطولة، لكن الظروف لم تخدمنا في النسخة الحالية بعد الانطلاقة السيئة، نتطلع للفوز وإيقاف سلسلة النتائج الإيجابية للسد في دوري أبطال آسيا ولكننا نعلم أن مهمتنا لن تكون سهلة".

 
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