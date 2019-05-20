أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم في الدوري الإسباني متصدراً قائمة جدول هدافي البطولة ، بوصوله إلى الهدف رقم 36 ، ليحصد جائزة هداف الموسم للمرة السادسة في مسيرته الكروية.

ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى الهدف 36 ، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بين برشلونة وإيبار أمس الأحد ، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة.

وشهد هذا الرقم إنجاز مميز لليونيل ميسي ، حيث يمتلك أكبر فارق أهداف بين متصدر الهدافين والملاحقين عبر تاريخ البطولة.

ويبتعد ميسي عن ملاحقيه كريم بنزيما ولويس سواريز بفارق 15 هدفاً ، بعد تسجيل كل منهما 21 هدفاً ، وهذا أكبر فارق نقاط في تاريخ البطولة متفوقاً على موسم 1986-1987.