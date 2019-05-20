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رقم الخبر: 253525 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 15:37 الاقسام: رياضة  
ميسي يحقق أكبر فارق تهديفي في تاريخ الدوري الإسباني

ميسي يحقق أكبر فارق تهديفي في تاريخ الدوري الإسباني

أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم في الدوري الإسباني متصدراً قائمة جدول هدافي البطولة ، بوصوله إلى الهدف رقم 36 ، ليحصد جائزة هداف الموسم للمرة السادسة في مسيرته الكروية.

ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى الهدف 36 ، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بين برشلونة وإيبار أمس الأحد ، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة.

وشهد هذا الرقم إنجاز مميز لليونيل ميسي ، حيث يمتلك أكبر فارق أهداف بين متصدر الهدافين والملاحقين عبر تاريخ البطولة.

ويبتعد ميسي عن ملاحقيه كريم بنزيما ولويس سواريز بفارق 15 هدفاً ، بعد تسجيل كل منهما 21 هدفاً ، وهذا أكبر فارق نقاط في تاريخ البطولة متفوقاً على موسم 1986-1987.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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