|رقم الخبر: 253525
|تاريخ النشر: أيار 20, 2019
|الوقت: 15:37
|الاقسام: رياضة
|
ميسي يحقق أكبر فارق تهديفي في تاريخ الدوري الإسباني
أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم في الدوري الإسباني متصدراً قائمة جدول هدافي البطولة ، بوصوله إلى الهدف رقم 36 ، ليحصد جائزة هداف الموسم للمرة السادسة في مسيرته الكروية.
ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى الهدف 36 ، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بين برشلونة وإيبار أمس الأحد ، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة.
وشهد هذا الرقم إنجاز مميز لليونيل ميسي ، حيث يمتلك أكبر فارق أهداف بين متصدر الهدافين والملاحقين عبر تاريخ البطولة.
ويبتعد ميسي عن ملاحقيه كريم بنزيما ولويس سواريز بفارق 15 هدفاً ، بعد تسجيل كل منهما 21 هدفاً ، وهذا أكبر فارق نقاط في تاريخ البطولة متفوقاً على موسم 1986-1987.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر