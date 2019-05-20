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رقم الخبر: 253523 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 15:37 الاقسام: رياضة  
مانشستر سيتي يعرض على جوارديولا 100 مليون لإقناعه بالبقاء !

مانشستر سيتي يعرض على جوارديولا 100 مليون لإقناعه بالبقاء !

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريراً يؤكد تقديم مانشستر سيتي عرضاً مغرياً لمدرب الفريق بيب جوارديولا من أجل ضمان استمراره في ملعب الاتحاد لأطول فترة ممكنة.

ويحظى جوارديولا بثقة وإعجاب إدارة النادي، فقد حقق لقب الدوري الإنجليزي مرتين على التوالي، وتوج هذا الموسم بالثلاثية المحلية، وكان إقصائه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا النقطة السوداء الوحيدة بالنسبة له.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إدارة السيتيزنز تنوي تجديد عقد بيب جوارديولا رغم أن عقده الحالي سينتهي في عام 2021، وذلك بهدف الحفاظ عليه لفترة طويلة، وإغلاق الطريق على الأندية التي تسعى للتعاقد معه مثل يوفنتوس.
وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي عرض على الفيلسوف عقداً يمتد لخمسة اعوام، وراتب سنوي قدره 20 مليون جنيه إسترليني، أي أنه سيحصل على 100 مليون في حال أتم مدة العقد كاملة.
ويحصل جوارديولا الآن على 15 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد، وفي حال وافق على العرض الجديد، سيصبح المدرب الأعلى أجراً في العالم، متفوقاً على دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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