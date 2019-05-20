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رقم الخبر: 253500 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 13:02 الاقسام: منوعات  
تصرف غريب لمصارع ثيران يدهش الجمهور!

تصرف غريب لمصارع ثيران يدهش الجمهور!

وصفت جمعية حقوق الحيوان تصرفا غريبا قام به مصارع ثيران «ماثادور» تجاه «خصمه الثور» في الحلبة بـ«الشرير والسيء».

والحادث وقع في حلبة لمصارعة الثيران بمدينة إشبيلية أثناء مشاركة الماثادور مورانتي دي لا بويبلا في مهرجان المصارعة.

وتبرز مشاهد الفيديو المصارع مورانتي البالغ من العمر 39 عاما يخرج منديلا ملطخا بالدم ويمسح به سحنة الثور المحتضر بعد أن غرز فيه 4 «سهام» قبل تنفيذه للقتل النهائي له.

واعتبر مشجعو مصارعة الثيران أن هذه الحركة تدل على الاحترام لكن جمعيات حقوق الحيوان ومجموعة من المشاركين بوسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا الحادث بشدة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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