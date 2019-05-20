تمكنت السلطات الباكستانية من اعتقال طبيب متهم بنقل فيروس نقص المناعة الإيدز، لأكثر من 400 طفل، و100 شخص بالغ.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، بدأ المرض يتفشى في منطقة «لاركانا» بجنوب البلاد، عندما استخدم الطبيب المدعو «مظفر غانغارو»، حقنا ملوثة بفيروس الإيدز عمدا لمرضاه في أوائل نيسان أبريل الماضي.

وأكد «سيكاندار ميمون»، رئيس برنامج الرقابة على الإيدز في محافظة السند، أن الفحوصات التي أجريت على أكثر من 13 ألف شخص في لاركانا، كشفت إصابة أكثر من 400 طفل تحت سن 5 سنوات، وحوالي 100 بالغ.

ومن بين المصابين البالغ عددهم 534 مريضا، كان هناك 270 أنثى، و264 ذكرا، وأجريت الفحوصات بعد أن لجأت عائلات عدة إلى المستشفيات المحلية؛ بسبب معاناة أطفالهم من ارتفاع الحرارة، الأمر الذي كُشف لاحقا أنه ناتج عن الفيروس.

ولاتزال السلطات الباكستانية تحقق مع الطبيب، في دافعه للقيام بهذه الأعمال، وما إذا كان مصابا بالفيروس أم لا.

وتقدر إحصاءات وزارة الصحة الباكستانية عدد المصابين بهذا الفيروس على مستوى البلاد بأكثر من 23 ألف شخص.