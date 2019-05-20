قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان، في إشارة إلى عدم احترام واشنطن للمعايير الدولية، إن الرأي العام في البلدان الحرة والمستقلة بالعالم يواجه اختبارا جادا للسلوكيات الأحادية والخطيرة من قبل الولايات المتحدة.

وأضاف 'مهدي هنردوست' في مقال، كان له ردود أفعال واسعة في وسائل الإعلام الباكستانية: أولوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي التنمية الاقتصادية والصناعية ، معتمدة على القدرات المحلية والتنمية الإقليمية. وأشار إلى أن وصول إيران إلى الدورة الكاملة لإنتاج الوقود النووي هو أحد الإنجازات الفخمة التي تم تحقيقها دون الحاجة للأجانب والاعتماد فقط على قدرة الشباب والعلماء الإيرانيين.

وقال : لم تُستخدم هذه التكنولوجيا مطلقا لاستهداف وتهديد الآخرين أو انتاج الأسلحة، لأن ذلك يتعارض مع مبادئ الفكر الإسلامي، وفتوى قائد الثورة الإسلامية في حرمة استخدام أسلحة الدمار الشامل وحظرها.

وكتب سفير إيران في إسلام آباد: ومع ذلك ، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وافقت وبحسن نية واحترام كامل للمعايير الدولية، ومن خلال الدبلوماسية والتفاوض، و تعهدت طواعية بالتقليل من استخدامها للتكنولوجيا النووية لتقليل الضغوط السياسية والعقوبات الاقتصادية ورفع الحظر.

وصرح بان الاتفاق النووي اتفاق متعدد الجوانب ومفصل ومتوازن تم الاتفاق عليه بعد سنوات من المفاوضات الفنية والمعقدة. لكن قبل عام، انسحب رئيس الولايات المتحدة من جانب واحد دون فهم القيمة القانونية والأهمية السياسية لهذه المعاهدة، وان الاجراء الامريكي وضع نهاية لجميع آمال المجتمع الدولي في اهمية التفاوض واحترام الدول لمبدأ الحل السلمي للنزاعات الدولية سياسيا (الفصل 6 من ميثاق الأمم المتحدة).

وتسائل، إنه ماذا يمكن ان يفسر للرأي العام المستقل في العالم، انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من اتفاق دولي متعدد الأطراف تم التفاوض عليه بعد 10 سنوات، سوي عدم الاحترام وانتهاك المعايير والقواعد المقبولة دوليا.

وقال السفير هنردوست، انه بعد زيادة العقوبات والضغوط على إيران، وعدم تنفيذ الالتزامات في الوقت المناسب من قبل أطراف أخرى، فإن ايران اتخذت قرارها بمراجعة وخفض تنفيذ التزاماتها، و كان قرارا وطنيا و لم يكن من قبل طرف أو مجموعة معينة. كما ان الحكومة دخلت المفاوضات بدعم من شعبها، وطالبت في مقابل تعليق جزء من منشآتها ومعداتها النووية، التزام الأطراف الغربية برفع العقوبات.

وأضاف السفير الإيراني في باكستان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعقب إبرام الاتفاق، تصرفت بشكل صارم وفقا لهذا الاتفاق ومعايير التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأثبتت التزامها بأحكام الاتفاق. لم تتخلي إيران عن الوفاء بالتزاماتها أبدا. لكن امريكا وبسحق القانون الدولي، لم تكتفي فقط بالانسحاب من الاتفاق النووي من جانب واحد، ولكن من خلال استعادة عقوباتها الأحادية وغير القانونية، ألغت أي احتمال للتسامح والأمل في التفاوض. ومع صمت المجتمع الدولي ضد مثل هذه الأعمال الأمريكية، أصبحت الأحادية اليوم شرطا خطيرا جدا على السلام والأمن الدوليين.

وقال سفير إيران في باكستان إن وجود الأسطول العسكري الأمريكي في الخليج الفارسي ليس بالأمر الجديد. على مدى عقود حتى الآن، نشرت الولايات المتحدة سفنها الحربية في الخليج الفارسي باتباع نهج تدخلي، وباتت تهدد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال متسائلا: هل نشرت الجمهورية الإسلامية قواعد عسكرية حول حدود الولايات المتحدة؟ الآن يطرح هذا السؤال من الذي يدق طبول الحرب؟ من يهدد من ؟ الحدود حول إيران مليئة بالقواعد العسكرية والقوات الأمريكية. أليس هذا تدخلا وبلطجة؟

وصرح بإن الخليج الفارسي قد يكون بالتأكيد منطقة مائية تنعم بالسلام والصداقة. دول الخليج الفارسي المستقلة لديها القدرة الكافية لتوفير السلام والأمن في الخليج الفارسي في سياق التعاون الإقليمي.