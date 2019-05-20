|رقم الخبر: 253491
|تاريخ النشر: أيار 20, 2019
|الوقت: 12:39
|الاقسام: محليات
|
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الاثنين
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأثنين:
ایران
📌 الرئیس روحاني: لابد أن نستفید مما یمنحنا الدستور
📌اللواء سلامي: لسنا بصدد الحرب؛ ولکن لا نخشاها ایضاً
جمهوري اسلامي
📌ترامب یستنجد بسویسرا من أجل التوافق مع ایران
📌انصارالله: منظمة الأمم المتحدة تحول دون مساعدة المجتمع الدولي للیمن
📌حزب الله العراق: علی امریکا دفع غرامة حربیة بدل اعتذارها
📌العفو الدولیة: اسرائیل تبیع اجهزة تجسسیة للانظمة المستبدة
کیهان
📌"الواشنطن بوست": هدف أمریکا لیس الحرب، بل الوقایة من اجراء ایران المتقابل تجاه العقوبات
📌الکیان الصهیوني یزیل القبة الحدیدیة لعدم جدواها
📌الیابانیون یرحبون بالتفاوض من دون شرط مسبق مع کوریا الشمالیة
📌انطلاق الحرب النفسیة الامریکیة ضد العراق بخروج "اکسون موبیل" من البصرة
آرمان
📌جهانغیري: بالوفاق والتعاون قادرون علی توفیر ظروف افضل للناس
آفتاب یزد
📌نائب عراقي: عبدالمهدي یتوسط بین ایران وامریکا
📌لأول مرة.. نائب جمهوري یدعو الی استجواب ترامب
شرق
📌 روحاني لدی استقباله الفنانین: نحن دعاة منطق وحوار
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|المنسق العام لملتقي العلماء العالمي من أجل فلسطين: ترويج الايرانوفوبيا مشروع الاعداء لانهم لايتحملون قوة ايران