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رقم الخبر: 253491 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 12:39 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الاثنين

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الاثنين

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأثنين:

ایران

📌 الرئیس روحاني: لابد أن نستفید مما یمنحنا الدستور

📌اللواء سلامي: لسنا بصدد الحرب؛ ولکن لا نخشاها ایضاً

جمهوري اسلامي

عناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز دوشنبه ۳۰ ارديبهشت :

📌ترامب یستنجد بسویسرا من أجل التوافق مع ایران

📌انصارالله: منظمة الأمم المتحدة تحول دون مساعدة المجتمع الدولي للیمن

📌حزب الله العراق: علی امریکا دفع غرامة حربیة بدل اعتذارها

📌العفو الدولیة: اسرائیل تبیع اجهزة تجسسیة للانظمة المستبدة

کیهان

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز دوشنبه ۳۰ ارديبهشت :

📌"الواشنطن بوست": هدف أمریکا لیس الحرب، بل الوقایة من اجراء ایران المتقابل تجاه العقوبات

📌الکیان الصهیوني یزیل القبة الحدیدیة لعدم جدواها

📌الیابانیون یرحبون بالتفاوض من دون شرط مسبق مع کوریا الشمالیة

📌انطلاق الحرب النفسیة الامریکیة ضد العراق بخروج "اکسون موبیل" من البصرة

آرمان

عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز دوشنبه ۳۰ ارديبهشت :

📌جهانغیري: بالوفاق والتعاون قادرون علی توفیر ظروف افضل للناس

آفتاب یزد

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز دوشنبه ۳۰ ارديبهشت :

📌نائب عراقي: عبدالمهدي یتوسط بین ایران وامریکا

📌لأول مرة.. نائب جمهوري یدعو الی استجواب ترامب

شرق

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز دوشنبه ۳۰ ارديبهشت :

📌 روحاني لدی استقباله الفنانین: نحن دعاة منطق وحوار

 
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مصدر الخبر: الوفاق-خاص
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