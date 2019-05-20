فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأثنين:

ایران

📌 الرئیس روحاني: لابد أن نستفید مما یمنحنا الدستور

📌اللواء سلامي: لسنا بصدد الحرب؛ ولکن لا نخشاها ایضاً

جمهوري اسلامي

📌ترامب یستنجد بسویسرا من أجل التوافق مع ایران

📌انصارالله: منظمة الأمم المتحدة تحول دون مساعدة المجتمع الدولي للیمن

📌حزب الله العراق: علی امریکا دفع غرامة حربیة بدل اعتذارها

📌العفو الدولیة: اسرائیل تبیع اجهزة تجسسیة للانظمة المستبدة

کیهان

📌"الواشنطن بوست": هدف أمریکا لیس الحرب، بل الوقایة من اجراء ایران المتقابل تجاه العقوبات

📌الکیان الصهیوني یزیل القبة الحدیدیة لعدم جدواها

📌الیابانیون یرحبون بالتفاوض من دون شرط مسبق مع کوریا الشمالیة

📌انطلاق الحرب النفسیة الامریکیة ضد العراق بخروج "اکسون موبیل" من البصرة

آرمان

📌جهانغیري: بالوفاق والتعاون قادرون علی توفیر ظروف افضل للناس

آفتاب یزد

📌نائب عراقي: عبدالمهدي یتوسط بین ایران وامریکا

📌لأول مرة.. نائب جمهوري یدعو الی استجواب ترامب

شرق

📌 روحاني لدی استقباله الفنانین: نحن دعاة منطق وحوار