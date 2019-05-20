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رقم الخبر: 253490 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 11:55 الاقسام: رياضة  
يوفنتوس يمنح ميلان قبلة الحياة بإيقاف أتالانتا

يوفنتوس يمنح ميلان قبلة الحياة بإيقاف أتالانتا

تعادل يوفنتوس مع ضيفه أتالانتا، بهدف لكل منهما الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم، لحساب الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

وأحرز جوسيب إيليشيش هدف أتالانتا في الدقيقة 33، وعادل ماريو ماندزوكيتش النتيجة ليوفنتوس، بالدقيقة 80.

وبتعادل الفريقين، رفع يوفنتوس (بطل الكالتشيو) رصيده إلى 90 نقطة، في صدارة الترتيب.

كما رفع أتالانتا رصيده لـ66 نقطة، في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن إنتر ميلان (الرابع)، ومبتعدًا بنقطة واحدة عن ميلان، صاحب المركز الخامس، الذي أحيا هذا التعادل آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالتالي:

كييفو فيرونا صفر – سامبدوريا صفر

بارما 1 – فيورنتينا صفر

امبولي 4 – تورينو 1

ميلان 2 – فروسينوني صفر

نابولي 4 – انتر ميلان 1

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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