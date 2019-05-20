أحرز تشسكا موسكو لقب الدوري الأوروبي لكرة السلة بانتصاره 91-83 على أناضولو إيفيس إسطنبول الأحد، بفضل 20 نقطة لكل من الأمريكيين ويل كليبرن وكوري هيجينز.

وأضاف الفرنسي ناندو دي كولو 15 نقطة للفريق الروسي الذي سجل ثماني من أول عشر رميات ثلاثية وأنهى المباراة برصيد 14 رمية ثلاثية من 22 محاولة أمام منافسه التركي الذي بلغ الدور قبل النهائي لأول مرة.

وتصدر شين لاركن، الذي لعب لعدة أندية في دوري السلة الأمريكي للمحترفين آخرها بوسطن سيلتيكس، قائمة مسجلي المباراة برصيد 29 نقطة مع أناضولو الذي كلفه فقدان الكرة المتكرر الكثير.

وتقدم الفريق القادم من إسطنبول 7-3 لكن الرميات الثلاثية منحت تشسكا التقدم 29-20 بنهاية الربع الأول.

وتقدم أناضولو، الذي تأخر بفارق 14 نقطة في الشوط الأول، 45-44 في بداية الربع الثالث لكن تشسكا انتفض وحافظ على تقدمه حتى النهاية بعدما أحرز 14 نقطة مقابل خمس لمنافسه.