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رقم الخبر: 253487 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 11:55 الاقسام: رياضة  
ألونسو يفشل في التأهل لسباق إندي 500

ألونسو يفشل في التأهل لسباق إندي 500

فشل فرناندو ألونسو بطل العالم السابق للفورمولا 1، في التأهل لسباق إنديانابوليس 500 للسيارات، بعدما احتل المركز الرابع من بين ستة سائقين، في آخر محاولة للانطلاق من الصف الأخير الأحد.

وكان السائق الإسباني بحاجة لاحتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى، ليكون من بين 33 سائقا سيشاركون في السباق، الذي سيقام الأحد المقبل.

لكنه فشل في التأهل مع فريق مكلارين، الذي يستخدم محرك شيفروليه.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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