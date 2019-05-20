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رقم الخبر: 253485 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 11:39 الاقسام: سياسة  
الاجتماع الثاني مع سفراء الدول الأوروبية سيعقد في غضون أيام
مجلس الشورى الإسلامي يوافق على تشديد عقوبة الاعتداء برش الحمض

الاجتماع الثاني مع سفراء الدول الأوروبية سيعقد في غضون أيام

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، ان الاجتماع الثاني للجنة مع سفراء الدول الأوروبية في طهران سيعقد في غضون الأيام المقبلة، لتلقي تقريراً عن أداء الدول الأوروبية في تنفيذ الالتزامات.

وأضافت 'شهروز برزكر كلشاني' اليوم الاثنين، ان لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان ستقوم بمراجعة نتائج الاجتماع السابق في الأيام المقبلة من خلال عقد اجتماعها الثاني مع سفراء الدول الأوروبية في إيران، وستراجع الإجراءات الجديدة التي اتخذها الأوروبيون في اطار تنفيذ الالتزامات.

وأشار إلى أهمية استخدام الدبلوماسية الاقتصادية خلال زيارات وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى دول المنطقة وبعض الدول المؤثرة مثل روسيا والصين والهند واليابان، وقال، ان هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية ونقل رسالة الشعب الإيراني الى أسماع العالم.

وأضاف عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبلت التفاوض مع المجتمع الدولي ووقعت علي الاتفاق النووي، وتم المصاقة على الاتفاق في إيران، لكن الأميركيين في نهاية المطاف نكثوا العهد كما أن الدول الأوروبية لم تتخذ الاجراء العملي بهذا الشان .

و قال برزكر كلشاني، إن زيارات وزير الخارجية إلي الدول المؤثرة في المنطقة قد زادت بالفعل، مما يشير إلي أنه يتعين تكثيف التعاون والعلاقات مع الدول الصديقة من أجل الخروج من العقوبات التي تفرضها بعض الدول على إيران.

الدبلوماسية البرلمانية تأتي بمساعدة الدبلوماسية العامة

واشار الى الأنشطة البرلمانية لتعزيز الصداقة مع بعض الدول المؤثرة ، قائلا إن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية تقوم باعداد زيارات لأعضاء اللجنة ومجموعات الصداقة البرلمانية إلى بعض الدول الإقليمية والآسيوية المهمة، لوضع أداة الدبلوماسية البرلمانية بمساعدة الدبلوماسية العامة.

مجلس الشورى الإسلامي يوافق على تشديد عقوبة الاعتداء برش الحمض

وافق مجلس الشورى الإسلامي على تشديد عقوبة اعتداءات رش الحمض ودعم المتضررين منه بصفة عاجلة.

إن مجلس الشورى الإسلامي وافق في جلسته العلنية صباح اليوم على مشروع تشديد عقوبة اعتداءات رش الحمض ودعم المتضررين منه بصفة عاجلة، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة القضائية والقانونية الذي تناول هذا المشروع الذي يضم 7 فقرات. وذلم بموافقة 230 نائب ورفض 4 نواب وامتناع 3 عن التصويت.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق + وكالات
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