اعلن قائد قوات الامن الداخلي في طهران العميد 'محسن خانجرلي' عن ضبط طنين و 293 كغم من المخدرات في المحافظة خلال عمليتين منفصلتين والقبض على اربعة مهربين.

واضاف العميد محسن خانجرلي اليوم الاثنين ان شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة طهران تلقت خلال عملية استخباراتية واسعة النطاق معلومات تفيد بنقل شحنة كبيرة من المخدرات في احدى المناطق بمدينة شهريار.

واكد قائد قوات الامن الداخلي في طهران أن فرقا من قوي الامن الداخلي في مدينة شهريار تمكنت من رصد عصابة كانت بصدد تهريب المخدرات و نصبت لها كمينا تمكنت خلاله من تحديد هوية المهربين الذين كانوا يختبئون في المدينة.

وقال انه تم خلال هذه العمليات القبض على اثنين من المهربين وضبط طن واحد و486 كغم من الافيون و 56 كغم من المورفين وتوقيف اربعة سيارات كانت بحوزتهم.

واضاف العميد خانجرلي أن شرطة مكافحة المخدرات قامت بعملية ثانية بعد تلقيها معلومات تفيد بنقل شحنة كبيرة من المخدرات في احدى الطرق بين رباط كريم و شهريار .

وقال انه تم خلال هذه العمليات القبض على اثنين من المهربين وضبط 464 كغم من الافيون و 58 كغم من الهيروئين و 155 كغم من الحشيش و 39 كغم من المورفين و 34 كغم من الكريستال وتوقيف سيارة كانت بحوزتهم.