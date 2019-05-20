وأوعز الرئیس حسن روحاني الیوم الاثنین، الى الأجهزة التنفیذیة بتسهیل عملیة الاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة الحواجز، خاصة في سیاق اللوائح غیر المرغوب فیها وغیر الضروریة، وجذب رؤوس الأموال للإیرانیین المقیمین في الخارج ونقل الأعمال إلى القطاع غیر الحكومي.

كما أوعز رئیس الجمهوریة الى رئیس منظمة التراث الثقافي والحرف الیدویة والسیاحة، الى العمل في مجال التنمیة السیاحیة وذلك مع الأخذ في الاعتبار حالة هطول الأمطار هذا العام، وتوفیر الظروف المناسبة لجذب السیاح.

ووفقا لأوامر الدكتور روحاني، ستسعى وزارة الجهاد الزراعي أیضا إلى الحصول على الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعیة الأساسیة لإنتاجها داخلیا أو إذا لزم الأمر، عبر البلدان المجاورة.

بالإضافة إلى ذلك، وبناء على أوامر رئیس الجمهوریة، ینبغي لوزارات التعلیم والعلوم والبحث والتكنولوجیا، أن تقلل ساعات التدریب النظري، وتعمل على تدریب مهاراتها العملیة وتطویرها في المراكز التعلیمیة.

ووفقا لهذا الأمر، یجب على جمیع الأجهزة التنفیذیة، بما في ذلك مؤسسة الاذاعة والتلفزیون، اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزیز الأنشطة الاقتصادیة والتعلیمیة والثقافیة وكذلك خلق فرص العمل.