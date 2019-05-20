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رقم الخبر: 253480 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 10:47 الاقسام: الوسائط المتعددة  
"السيدة الملونة" تطير في سماء طهران وأراك وسمنان

"السيدة الملونة" تطير في سماء طهران وأراك وسمنان

ازدادت في الآونة الاخيرة أنواع من الفراشات التي تسمى السيدة الملونة (Venessa cardui) في بعض مناطق ايران مثل محافظة سمنان (شمال) وطهران العاصمة ومدينة أراك مركز محافظة المركزية (وسط). ويقول خبراء البيئة إن هطول الأمطار الغزيزة مؤخراً هي سبب ازدياد هذه الفراشات الجميلة.
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
تعزيز الخطوط.تعزيز الخطوط.
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان السيدة الملونة تطير في سماء طهران واراک وسمنان
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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