"السيدة الملونة" تطير في سماء طهران وأراك وسمنان ازدادت في الآونة الاخيرة أنواع من الفراشات التي تسمى السيدة الملونة (Venessa cardui) في بعض مناطق ايران مثل محافظة سمنان (شمال) وطهران العاصمة ومدينة أراك مركز محافظة المركزية (وسط). ويقول خبراء البيئة إن هطول الأمطار الغزيزة مؤخراً هي سبب ازدياد هذه الفراشات الجميلة.