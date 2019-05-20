صرح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي أن الخطوط الدفاعية للشبكة الوطنية للمعلومات تعززت 50 ضعفا مقارنة بالعام الماضي.

وقال جهرمي عقب مراسم تكريم اليوم العالمي للاتصلات الأحد إننا حددنا 600 ألف هجمة إلكترونية استهدفت البنى التحتية للشبكة الوطنية وقمنا بدفعها في العام الماضي.

وأضاف: ارتفع عدد الهجمات السايبرية خلال العام الجاري إلى 33 مليون هجمة تصدى لها فريق الأمن السيبراني بنجاح وهو ما يدل على تعزيز الخطوط الدفاعية للشبكة الوطنية للمعلومات.