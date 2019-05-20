احرز لاعب التايكواندو الايراني سروش احمدي الميدالية الفضية لوزن تحت 63 كغم في بطولة العالم التي جرت في مدينة مانشستر البريطانية، لتصبح حصيلة ايران ميداليتين فضيتين وبرونزية واحدة.

وخسر احمدي في النزال النهائي الذي جري الاحد امام الصيني جاو جين بنتيجة 27-7 ليحل في المركز الثاني متقلدا الميدالية الفضية.

وحصلت ايران في البطولة على فضيتين وبرونزية واحدة، حيث نال الفضية كل من مهلا مؤمن زاده وسروش احمدي فيما نال البرونزية آرمين هادي بور.

واحتل البلد المضيف (انجلترا) مركز الوصافة في البطولة.

وكانت منافسات بطولة العالم للتايكواندو في نسختها الـ 24 قد انطلقت في مدينة مانشستر البريطانية يوم الاربعاء الماضي وانتهت مساء الاحد بمشاركة 975 لاعبا ولاعبة من 150 دولة في العالم.

يذكر ان لاعبي التايكواندو الايرانيين ميرهاشم حسيني وعرفان ناظمي قد فقدا فرصة المشاركة في البطولة نظرا لعدم اصدار تاشيرة الدخول لهما من قبل الجهات البريطانية المعنية.

هذا واصبح منتخب ايران في هذه اللعبة ضحية لسياسة الانجليز في مانشستر ..