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رقم الخبر: 253473 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 10:10 الاقسام: الوسائط المتعددة  
هجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراق

هجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراق

تهاجر اللقالق سنويا في فصل الربيع الى قرية «بيلو» التابعة لمدينة مريوان شمال غرب ايران على الحدود مع العراق، وتبقى هناك حتى أواخر الصيف وذلك بسبب المناخ الملائم في هذه المنطقة.
هجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراقهجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراق
هجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراقهجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراق
هجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراقهجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراق
هجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراقهجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراق
هجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراقهجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراق
هجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراقهجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراق
هجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراقهجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراق
هجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراقهجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراق
هجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراقهجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراق
هجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراقهجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراق
هجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراقهجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراق
هجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراقهجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراق
هجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراقهجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراق
هجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراقهجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراق
هجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراقهجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراق
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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