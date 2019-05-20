هجرة اللقالق في الربيع الى قرية «بيلو » الايرانية على حدود العراق تهاجر اللقالق سنويا في فصل الربيع الى قرية «بيلو» التابعة لمدينة مريوان شمال غرب ايران على الحدود مع العراق، وتبقى هناك حتى أواخر الصيف وذلك بسبب المناخ الملائم في هذه المنطقة.