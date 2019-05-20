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رقم الخبر: 253470 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 09:03 الاقسام: عربيات  
العامري: على العراق أن لا يكون ناراً للحرب

العامري: على العراق أن لا يكون ناراً للحرب

حذر زعيم تحالف الفتح هادي العامري، من محاولات اشعال فتنة الحرب، داعيا لابعاد شبحها عن العراق.

إن زعيم تحالف الفتح هادي العامري، أكد في تصريح صحافي، على أن المسؤولية الوطنية والدينية والتاريخية تحتم على الجميع ابعاد شبح الحرب عن العراق اولا وعن كل المنطقة ثانيا، محذرا ان الحرب اذا اشتعلت فسوف تحرق الجميع.

واضاف العامري أن كل من يحاول اشعال فتيل الحرب انطلاقا من العراق اما جاهلا او مدسوسا، مشيرا الى ان كل اطراف الحرب لاتريد الحرب، فلا الجمهورية الاسلامية تريد الحرب ولا الولايات المتحدة تريد الحرب.

وتابع امين عام منظمة بدر، أن الذي يدفع الى الحرب فقط الكيان الصهيوني، محذراً كل العراقيين ان لا يكونوا نارا لهذه الحرب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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