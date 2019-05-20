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رقم الخبر: 253468 تاريخ النشر: أيار 20, 2019 الوقت: 08:57 الاقسام: عربيات  
وقوع انفجار قرب منطقة الخضراء في بغداد

وقوع انفجار قرب منطقة الخضراء في بغداد

اعلنت مصادر عراقية وقوع انفجار قرب المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد مساء الاحد.

وأوضحت خلية الإعلام الامني، طبيعة الإنفجار الذي شهدته المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد مساء الأحد.

وذكر بيان لها ان "صاروخ كاتيوشا سقط وسط المنطقة الخضراء دون احداث اي خسائر".

وقالت الخلية انها ستنشر التفاصيل بوقت لاحق.

فيما أفاد مصدر أمني للفرات نيوز بان "مكان سقوط المقذوف كان قرب متحف الطائرات مجاور نصب الجندي المجهول في الخضراء".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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