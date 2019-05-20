رد الحشد الشعبي، الاحد 19 ايار 2019، على تصريحات السفير الأميركي الجديد لدى العراق، ماثيو تيولر، التي زعم فيها بان العراق على مقربة من أن يصبح حطب الحرب بين امريكا وإيران.

وقال القيادي في الحشد معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "كلام تيولر غير دقيق وغير صحيح، فالعراق لن يكون حطب الحرب بين امريكا وإيران، فهو نأى بنفسه عن هذا الصراع".

وبين الكاظمي ان "دول الخليج (دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي) التي تدعم وتؤيد الولايات المتحدة الأمريكية، هي من ستكون حطب الحرب بين امريكا وإيران، وكذلك القواعد الامريكية المنتشرة في دول الخليج (دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي)، ستكون هي ايضا حطب الحرب، بالإضافة الى ابار النفط في الخليج (الفارسي)، وليس العراق".

وكان السفير الأميركي الجديد لدى العراق، ماثيو تيولر، دعا في وقت سابق إلى ضرورة حماية العراق من التدخلات الخارجية.

وزعم تيولر، في تصريح أدلى به للصحافيين بعد مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على منصبه، إنه "يتعين أن نستمر في عملنا في حماية العراق من التدخلات الخارجية".

وأضاف، أن "العراق على مقربة من أن يصبح حطب الحرب بين أميركا وإيران".

وكان مجلس الشيوخ قد صادق، الجمعة (17 ايار 2019) على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لماثيو تيولر سفيرا للولايات المتحدة في بغداد.

وكان تيولر يشغل منصب السفير الأميركي في اليمن لخمس سنوات، قبل أن يترك منصبه منذ أيام قليلة ليستعد لمنصبه الجديد.