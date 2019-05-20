اعلن قائد مقر خاتم الانبياء(ص) للدفاع الجوي في ایران العميد علي رضا صباحي فرد امس الاحد ان العيون الساهرة لمنتسبي الدفاع الجوي ستردع الاعداء.

وقام العميد صباحي خلال جولته التفقدية لوحدات الدفاع الجوي في جنوب البلاد بزيارته وحدة الدفاع الجوي في ميناء طاهري في محافظة بوشهر وتفقد اقسامها المختلفة .

واطلع العميد صباحي خلال تفقده قسم الرادار في وحدة الدفاع الجوي هذه على مدى جهوزية هذه الوحدة وقدرات منتسبيها واجهزتها للقتال واعرب عن ارتياحه لجهوزية منتسبي ومعدات الوحدة وقال امام جمع من المنتسبين : انكم اليوم الخط الاول في مواجهة تهديدات الاعداء وان عيونكم والساهرة وباقي منتسبي الدفاع الجوي ستردع الاعداء .

الى ذلك زار العميد صباحي اسر منتسبي وحدة الدفاع الجوي واشاد بمواكبتها للمنتسبين خلال ادائهم مهامهم وقال ان تضامنكم مع ازواجكم مدعاة لدعمهم وتعزيز القدرات القتالية للوحدة .